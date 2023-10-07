Guardian призвал Байдена отказаться поддерживать украинские притязания на Крым

РИАМО - 7 окт. Борьба за суверенитет Украины хоть и находится в сфере интересов США и НАТО, однако не требует от хозяина Белого дома поддерживать киевские притязания на Крымский полуостров, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
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