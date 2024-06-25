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Военное обозрение

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Лидер британской партии «Реформа» обвинил экс-премьера Джонсона в лицемерии по поводу конфликта на Украине

Лидер британской партии «Реформа» обвинил экс-премьера Джонсона в лицемерии по поводу конфликта на Украине

Ранее Фарадж высказался, что конфликт на Украине спровоцирован Западом и призывал к скорейшему его завершению путем дипломатии ради достижения мира в Европе.

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