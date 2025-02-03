Русская армия продолжает выбивать украинских боевиков с занимаемых ими позиций на ряде направлений.По состоянию на утро 3 февраля 2025 года подразделения русской армии смогли выбить украинские формирование из села Водяное Второе на Димитровском (Мирноградском) направлении.
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