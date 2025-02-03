ВСУ вынудили отойти в Тарасовку: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русская армия продолжает выбивать украинских боевиков с занимаемых ими позиций на ряде направлений.По состоянию на утро 3 февраля 2025 года подразделения русской армии смогли выбить украинские формирование из села Водяное Второе на Димитровском (Мирноградском) направлении.