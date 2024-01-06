«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Каролине», пропустив от Свечникова, Орлова и дебютанта Пономарева

В чемпионате НХЛ «Каролина» в гостях добилась убедительной победы над «Вашингтоном» — 6:2. После первого периода столичный клуб вел со счетом 2:0, причем Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу.
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