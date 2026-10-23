www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Вооруженные силы России нанесли удары по позициям украинских боевиков, уничтожив зенитные комплексы NASAMS норвежского производства.
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