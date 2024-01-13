ЦАХАЛ: Истребитель ВВС Израиля нанес удар по ячейке «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале информацию о том, что относящийся к ней истребитель осуществил удар по ячейке ливанского движения «Хезболла», которая дислоцировалась неподалеку от города Марвахин, расположенного на южной части территории Ливана.
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