Азербайджанец назвал нашего парня "русской свиньей" во время поединка поп-MMA в Москве. Сколько мы еще будем это терпеть?

Интересная жизнь с Vera Star Очередной вопиющий случай произошел на овощебазе поп-MMA. Выходец одной из южны республик открыто оскорбил весь русский народа, а его сородичи слили видео в сеть, тем самым в очередной раз подтвердив, что все эти полуподпольные бойцовские клубы давно уже пора прикрыть, а его участников либо пересажать, либо отправить на родину, так как подавляющее большинство таких "спортсменов" находятся в нашей стране не пойми на каких основаниях.
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