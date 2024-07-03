Азербайджанец назвал нашего парня "русской свиньей" во время поединка поп-MMA в Москве. Сколько мы еще будем это терпеть?

Интересная жизнь с Vera Star Очередной вопиющий случай произошел на овощебазе поп-MMA. Выходец одной из южны республик открыто оскорбил весь русский народа, а его сородичи слили видео в сеть, тем самым в очередной раз подтвердив, что все эти полуподпольные бойцовские клубы давно уже пора прикрыть, а его участников либо пересажать, либо отправить на родину, так как подавляющее большинство таких "спортсменов" находятся в нашей стране не пойми на каких основаниях.