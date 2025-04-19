Люди себя обманывают: священник РПЦ развеял иллюзии, связанные с покупными «освященными» куличами Ольга БезродняяАрхиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) выразил обеспокоенность, что появилась новая мода на «освященные» магазинные куличи и развеял все мифы с этим связанные.