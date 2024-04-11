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Царьград

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Видеокамеры могут появиться на контейнерных площадках в Нижегородской области

Видеокамеры могут появиться на контейнерных площадках в Нижегородской области

В нижегородском парламенте подумают над организацией видеонаблюдения на контейнерных площадках. Мера позволит "убить двух зайцев": контролировать работу регоператоров и выявлять нарушителей, которые незаконно выбрасывают на обычные площадки строительный мусор.

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