Роскомнадзор подтвердил масштабную утечку данных клиентов МТС-банка

Данные почти 1 миллиона клиентов МТС-банка попали в сеть. Утечку подтвердил Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки составлен административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд.