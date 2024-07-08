Россиянам рассказали, насколько эффективны антивирусы

Они могут создать у пользователя ложное чувство защищенности Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий считает, что антивирусная программа не является универсальным средством защиты компьютера, заявил он в интервью радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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