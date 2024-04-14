Захарова заявила, что не помнит осуждения Израилем ударов Киева по регионам РФ

РИА Новости/Сергей Гунеев Израиль не осуждал удары Украины по территории РФ, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить массированный ракетный удар Ирана.