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С любовью фронту: внучка умершего муллы из Татарстана помогает бойцам

С любовью фронту: внучка умершего муллы из Татарстана помогает бойцам

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Ильмирой Гареевой В ноябре 2002 года в селе Верхняя Мактама Альметьевского района оборвалась жизнь 67-летнего муллы Мукарама Саляхова – уважаемого имама и духовного наставника местных жителей.

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