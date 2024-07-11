Экипаж Ка-52 выпустил 80 неуправляемых ракет по опорному пункту врага

Армейская авиация непрерывно громит с воздуха украинских боевиков. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по украинскому опорному пункту в зоне ответственности группировки войск «Восток».
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