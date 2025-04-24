Крупнейшие кикшеринги выписали пользователям 26 тысяч штрафов с начала сезона

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Крупнейшие компании проката электросамокатов с начала сезона выписали более 26 тысяч штрафов, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение сервисов кикшеринга "Яндекс Go", "МТС Юрент" и Whoosh.