Крупнейшие кикшеринги выписали пользователям 26 тысяч штрафов с начала сезона

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Крупнейшие компании проката электросамокатов с начала сезона выписали более 26 тысяч штрафов, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение сервисов кикшеринга "Яндекс Go", "МТС Юрент" и Whoosh.
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