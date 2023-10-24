Responsible Statecraft: Байден рискует оставить без поддержки Украину и Израиль

Обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон указал на возможность прекращения поддержки Украины и Израиля жителями Соединенных Штатов Америки после того, как администрация президента страны Джо Байдена попыталась связать помощь двум странам.
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