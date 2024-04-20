Миронов уверен, что США примет закон о поддержке Украины, но Зеленского это не спасет

Комментируя намеченное на субботу голосование, российский парламентарий напомнил, что из 60 с лишним миллиардов долларов непосредственно в виде экономической помощи Украине планируется выделить менее 10 миллиардов.
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