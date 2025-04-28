билайн запустил акцию для организации интернета в загородном доме

билайн запустил идеальное решение для организации интернета в загородном доме. Это предложение специально создано для тех, кто работает на природе, отдыхает за городом в кругу семьи, или наслаждается уединением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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