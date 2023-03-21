Volkswagen удерживают в России, Турция приоткрыла транзит, импорт снова падает 

Иск группы ГАЗ к «Фольксваген Груп Рус» блокирует продажу российских активов немецкого автоконцерна НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
Иск группы ГАЗ к «Фольксваген Груп Рус» блокирует продажу российских активов немецкого автоконцерна НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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