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ИА Регнум

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В небе над Ленинградской областью ночью уничтожили пять беспилотников

В небе над Ленинградской областью ночью уничтожили пять беспилотников

Над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко 30 августа в MAX.

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