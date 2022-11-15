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Набиуллина объяснила, почему ЦБ больше всего волнует стабильность рубля

Набиуллина объяснила, почему ЦБ больше всего волнует стабильность рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, представив в Госдуме доклад по основным направлениям единой денежно-кредитной политики страны на 2023-2025 годы, ответила на вопросы депутатов, представляющих будущее российской экономики не столь оптимистично.

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