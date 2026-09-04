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Опекуна из Шипуново обвинили в краже 9 млн рублей выплат детям за погибшего отца

Опекуна из Шипуново обвинили в краже 9 млн рублей выплат детям за погибшего отца

Опекуна из села Шипуново обвиняют в присвоении более 9 млн рублей, выделенных детям погибшего на спецоперации военнослужащего.

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