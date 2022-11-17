Бывший вице-президент США открестился от Трампа в преддверии выборов

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в среду, 16 ноября, заявил, что у американцев есть варианты получше, нежели экс-глава государства Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в предстоящих президентских выборах в стране.
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в среду, 16 ноября, заявил, что у американцев есть варианты получше, нежели экс-глава государства Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в предстоящих президентских выборах в стране.
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