Названы время и место прощания с главой федерации каратэ Петербурга

Официальный Telegram-канал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Прощание с президентом спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталием Коневым состоится в воскресенье, 11 февраля.
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