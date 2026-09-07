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Россиянам откроют дорогу в Китай на своих авто: китаист Батанова рассказала, что изменится для туристов и бизнеса в ДФО

Россиянам откроют дорогу в Китай на своих авто: китаист Батанова рассказала, что изменится для туристов и бизнеса в ДФО

В скором времени жители приграничных регионов смогут пересекать границу с КНР на личных автомобилях – но свобода передвижения упирается в бюрократию.

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