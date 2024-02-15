Трамп заявил о превращении США в посмешище

Соединенные Штаты Америки стали посмешищем, с которым перестали считаться другие страны. Об этом 14 февраля заявил экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп ходе своего выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина.
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