Экономист Ковригин: покупателей часто обманывают с помощью черного маркетинга

Магазины нередко используют различные уловки, чтобы повысить выручку. К ним относятся прямой обман и «черный» маркетинг, рассказал агентству «Прайм» заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
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