360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вешать таких "сожителей"мало!Кобеляки дурноватые с понтами!Врачи не смогли с...
  • Severyanin
    Сколько раз нам нужно плюнуть в лицо, чтобы мы поняли, что это оскорбление? Нам что, честь не нужна, перед высшим суд...Россия начнет гум...
  • Е Пронина
    да, вот и россияне не понимают чего он все сдерживается и ошибается и верит англосаксам в надежде ,что помирится с Ам...Британский полити...

Экономист Ковригин: покупателей часто обманывают с помощью черного маркетинга

Экономист Ковригин: покупателей часто обманывают с помощью черного маркетинга

Магазины нередко используют различные уловки, чтобы повысить выручку. К ним относятся прямой обман и «черный» маркетинг, рассказал агентству «Прайм» заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх