Налоговые льготы по транспортному налогу

В соответствии с Законом Республики Крым от 19.11.2014 N 8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге" (с изменениями) от уплаты налога освобождаются:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;2) инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;3Читайте полную новость на Crimea-news.