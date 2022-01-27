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Налоговые льготы по транспортному налогу

Налоговые льготы по транспортному налогу

В соответствии с Законом Республики Крым от 19.11.2014 N 8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге" (с изменениями) от уплаты налога освобождаются:1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;2) инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;3Читайте полную новость на Crimea-news.

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