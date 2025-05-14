Американцы о встрече в Стамбуле: Украина сумеет испортить и эту возможность

Регина Толстоброва Не видят, что с Зеленского бандита надо требовать чтобы мир. а не перемирие наступил,

ГГ Гари Гарин Путину не надо встречаться с этим украинским недомерком, недопрезидентом, недоартистом, недоюристом, но авантюристом. Много чести...