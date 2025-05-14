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Американцы о встрече в Стамбуле: Украина сумеет испортить и эту возможность

Американцы о встрече в Стамбуле: Украина сумеет испортить и эту возможность

ВАШИНГТОН — Старший советник Белого дома и помощник президента Стив Уиткофф в эксклюзивном интервью Breitbart News выразил надежду, что в ближайшее время состоится встреча на высшем уровне, на которой Владимир Путин и Владимир Зеленский лично обсудят вопросы прекращения боевых действий на Украине.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Не видят, что с Зеленского бандита надо требовать чтобы  мир. а не перемирие наступил,
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13 час.
ГГ
Гари Гарин
Путину не надо встречаться с этим украинским недомерком, недопрезидентом, недоартистом, недоюристом, но авантюристом. Много чести...
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12 час.
t
tolip
Путину не надо ехать в Турцию,они обманут его вся это америкосы и англосаксы вместе с этим придурком..
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9 час.
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