Иркутянин стал чемпионом мира по универсальному бою

Кадет из Иркутска Абдурахмон Курбонов стал чемпионом мира по универсальному бою среди юниоров. Соревнования прошли в Новосибирске, где за звание сильнейшего боролись представители 36 стран, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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