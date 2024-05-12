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Глава Чечни сообщил, что власти Гвинеи-Бисау пообещали в ее столице построить проспект Ахмата-Хаджи Кадырова

Глава Чечни сообщил, что власти Гвинеи-Бисау пообещали в ее столице построить проспект Ахмата-Хаджи Кадырова

В столице Гвинеи-Бисау городе Бисау появится проспект имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова – о таких планах, как рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, речь шла во время поездки в Грозный делегации из африканской страны во главе с ее президентом Умару Сиссоку Эмбало.

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