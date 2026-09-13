Чаплин: обязательную замену электросчетчика оплачивает энергокомпания

Депутат напомнил, кто платит за новый прибор и какие сроки действуют в 2026 году.За установку электросчетчика в обязательном порядке жителям квартир и владельцам частных домов платить не приходится — расходы берет на себя энергетическая компания.
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