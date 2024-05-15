Путин: Россия хочет войти в четверку крупнейших экономик мира

Россия вошла пятерку крупнейших экономик мира и намерена подняться еще на одну ступень. Президент Владимир Путин заявил об этом в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», которое опубликовали на сайте Кремля.
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