Мерц продолжит поддержку Украины, несмотря на проблемы Германии Мерц продолжит поддержку бандеровского режима Украины, несмотря на проблемы в самой Германи.
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