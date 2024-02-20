Умный дом от «Яндекса» получил поддержку протокола Matter. Первым в России

Устройства умного дома «Яндекс» получили поддержку протокола Matter, который должен упростить взаимодействие девайсов от разных производителейКак сообщает «Коммерсантъ», в справке умного дома «Яндекса» появилось упоминание возможности подключать к хабам устройства с поддержкой протокола Matter — лампочки, умные розетки, выключатели и реле.