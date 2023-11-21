В Ангарске пьяный водитель устроил гонки с полицейскими из-за трудного периода в жизни

В Ангарске мужчина сообщил в дежурную часть полиции о водителе, который припарковался около отдела полиции №1 и предположительно находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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