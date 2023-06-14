Важное по делу Трампа. Бывший президент США обрушился на "фиктивное правосудие"

Бывший президент США Дональд Трамп в своей речи после окончания слушаний в суде Майами назвал "фиктивное" федеральное обвинение в его адрес "вмешательством в выборы" со стороны администрации Джо Байдена, добавив, что оно является "самым гнусным злоупотреблением властью в истории нашей страны".
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