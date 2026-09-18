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Пирс Броснан усыновил детей первой жены как своих, но одного сына потом был вынужден отпустить: что произошло с Кристофером и почему спустя 20 лет они снова встретились

Пирс Броснан усыновил детей первой жены как своих, но одного сына потом был вынужден отпустить: что произошло с Кристофером и почему спустя 20 лет они снова встретились

Когда Пирс Броснан женился на Кассандре Харрис, он вошёл в семью, где уже росли двое детей — Шарлотта и Кристофер.

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