Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Монолитный измерительный инструмент???😁😁😁«Калашников» учас...
  • Леонид Ла Рошель
    Личное клеймо - это не особый знак доверия, а метка о том, кто собирал тот или иной узел, чтобы "в случае чего по тех...Профессии Ростеха...
  • Алексей Камышов
    Да, "трёшка" на "голову выше" предыдущих машин! И движок, и вооружение — просто класс!Помощники пехоты:...

Разработка Ростеха поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ

Разработка Ростеха поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ

Фото: Удостоверяющий центр «Основание» Компания «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех представляет на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) систему идентификации и аутентификации «Основание».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх