Разработка Ростеха поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ

Фото: Удостоверяющий центр «Основание» Компания «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех представляет на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) систему идентификации и аутентификации «Основание».
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