Звездопады и затмения: какие тайны откроет космос свердловчанам в 2025 году

Наступивший год будет насыщенным и интересным для любителей космических тайн и необычных явлений. В 2025-м земляне смогут любоваться красивейшими звездопадами, наблюдать за лунными затмениями, созерцать парады планет и воочию рассмотреть летящую в небе Международную космическую станцию.