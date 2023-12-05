Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Этого Пескова уже ни видеть, ни слышать стало просто НЕ ВОЗМОЖНО!!Власть не у меня ...
  • лина любимцева
    Значит немедленно, ДО ВЫБОРОВ, нужно менять Конституцию. Силуанова  и Набиуллину - в утиль!Власть не у меня ...
  • Александр Лагуткин
    Затуллин, Хуснуллин и прочие... Они уже завезли в Россию десять миллионов мигрантов. Это размывает русский этнос чужд...Рулевой мигрант р...

Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !

Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !

   Фотография, которая была сделана во время митинга за сохранение СССР в 1991 году.    Девушка гордо держит флаг Советского Союза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Киршанская
И здесь вы опять не правы. Предприниматель - это профессия. К которой как и ко всем остальным нужны способности. так что упреки - мимо. Чтобы  где-то работать - нужна работа. Предприятий для большинства  профессий людей из Союза - не стало. А идти во слуги к барам многие просто не смогли. И это очень понятно.  А ведь даже советские сбережения у людей отобрали. Это чтобы люди во времена приватизации не дай боже купили бы себе какую-нить столовку или парикмахерскую, или баньку. Уж кулаку-то  наверняка известно - чтобы начать бизнес, нужен стартовый капитал. Так ведь?
Ответить
2 час.
Елена Киршанская
Конечно, теория была самая правильная - в доброй социальности нет ничего не правильного. Сильный человек   должен быть добрым, потому что это правильно. Не правильно сильному быть злым и жадным - или будете и тут спорить?  Вот поэтому теория и верная - потому что она правильная. Ну а как на верх занесло столько врагов - тоже оч. просто. Враги коварны и  хитры. Чтобы их разгадать надо научиться думать как они. Вот тридцать лет мы реально учились. И посмотрите   - не плохо получается. Идеология, которой партийцы -демагоги задавили производственников - запрещена.  У Путина есть параллельная экономика, в которую нет врагам хода - потому и не падаем. даже в Большой театр! - вотчину еврейских коммерсов - уже пришел Гергиев. так что ничто не проходит бесследно. И все всегда к лучшему.
Ответить
2 час.
Елена Киршанская
Надо же, кто-то посмеялся  победе над &quot;еврейской партией!. Ой не надо смеяться, граждане, ой не надо! Гергиев уже поставил оперу Прокофьева  &quot;Повесть о настоящем человеке&quot;в полной редакции на  Приморской сцене Мариинского театра.   А какой там основной лейтмотив?  &quot;&quot;НУ ТЫ ЖЕ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК!&quot;
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх