Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !

Елена Киршанская И здесь вы опять не правы. Предприниматель - это профессия. К которой как и ко всем остальным нужны способности. так что упреки - мимо. Чтобы где-то работать - нужна работа. Предприятий для большинства профессий людей из Союза - не стало. А идти во слуги к барам многие просто не смогли. И это очень понятно. А ведь даже советские сбережения у людей отобрали. Это чтобы люди во времена приватизации не дай боже купили бы себе какую-нить столовку или парикмахерскую, или баньку. Уж кулаку-то наверняка известно - чтобы начать бизнес, нужен стартовый капитал. Так ведь?

Елена Киршанская Конечно, теория была самая правильная - в доброй социальности нет ничего не правильного. Сильный человек должен быть добрым, потому что это правильно. Не правильно сильному быть злым и жадным - или будете и тут спорить? Вот поэтому теория и верная - потому что она правильная. Ну а как на верх занесло столько врагов - тоже оч. просто. Враги коварны и хитры. Чтобы их разгадать надо научиться думать как они. Вот тридцать лет мы реально учились. И посмотрите - не плохо получается. Идеология, которой партийцы -демагоги задавили производственников - запрещена. У Путина есть параллельная экономика, в которую нет врагам хода - потому и не падаем. даже в Большой театр! - вотчину еврейских коммерсов - уже пришел Гергиев. так что ничто не проходит бесследно. И все всегда к лучшему.