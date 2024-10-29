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Живая нить традиций связывает поколения.

Живая нить традиций связывает поколения.

В Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара с 18 по 25 октября 2024 года прошла выставка маляванки и вытинанки ´Скарбы роднага краю´, организованная совместно с отделом традиционного искусства и ремесел ГУК ´Дворец искусств г.

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