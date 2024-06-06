Отключение электроэнергии в Новоаннинском Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении электроэнергии, в связи с плановыми работами ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП- 4287 6 июня до 12 час по следующим адресам: ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении электроэнергии, в связи с плановыми работами ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП- 4287 6 июня до 12 час по следующим адресам: ул.