0:9 в двух матчах – худший итог игр с одним соперником для «МЮ» за последние 129 лет в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд, не повторявшийся последние 129 лет. Команда тренера Ральфа Рангника проиграла «Ливерпулю» (0:4) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
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