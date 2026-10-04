5 Television Roles That Completely Changed Audience Perception Of An Actor

Actors get typecast all the time on TV, but these stars were able to switch genres so masterfully, audiences never saw them the same way again.
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