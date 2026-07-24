Закон против релокантов

Игорь Кузнецов Принцип "Лучше поздно, чем никогда" в данном случае показывает что подобные законопроекты можно долго "мусолить" в комитетах ГД РФ с согласованием каких-то "положений". Ясно одно - "обратного хода" уже не будет.

Ольга Кожемякина Все голову ломают наши думцы, как наказать перебежчиков! А всего-то надо принять Закон о лишении российского гражданства и полная конфискация имущества.