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Закон против релокантов

Закон против релокантов

Госдума рассмотрела в среду, 22 июля, законопроекты о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Принцип &quot;Лучше поздно, чем никогда&quot; в данном случае показывает что подобные законопроекты можно долго &quot;мусолить&quot; в комитетах ГД РФ с согласованием каких-то &quot;положений&quot;. Ясно одно - &quot;обратного хода&quot; уже не будет.
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1 м.
Ольга Кожемякина
Все голову ломают наши думцы, как наказать перебежчиков! А всего-то надо принять Закон о лишении российского гражданства и полная конфискация имущества.
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1 м.
Александр Третьяк
Наши незаменимые депутаты как всегда если закон антинародный принимается моментально,но закон на благо страны мусолят годами
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1 м.