Госдума рассмотрела в среду, 22 июля, законопроекты о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон против релокантов
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Принцип "Лучше поздно, чем никогда" в данном случае показывает что подобные законопроекты можно долго "мусолить" в комитетах ГД РФ с согласованием каких-то "положений". Ясно одно - "обратного хода" уже не будет.
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Ольга Кожемякина
Все голову ломают наши думцы, как наказать перебежчиков! А всего-то надо принять Закон о лишении российского гражданства и полная конфискация имущества.
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Александр Третьяк
Наши незаменимые депутаты как всегда если закон антинародный принимается моментально,но закон на благо страны мусолят годами
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