Врач погиб, закрыв собой от дрона ВСУ семерых бойцов, но мы отомстим: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июня 2024 года Юлия СоколоваВ нештатной ситуации, которая могла обернуться трагедией, военно-полевой хирург ВС РФ проявил героизм, пожертвовав своей жизнью ради спасения семи раненых спецназовцев.