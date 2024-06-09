НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Ах ты Мордашов ! Не постонать не может !Высказывания Морд...
  • Игорь Васиков
    А что мешает нам объявить о передаче неназванной подводной лодки ( а может и десятка лодок) с полным боекомплектом не...Киев собирается «...
  • Svetlana Kuzmina
    Байден это позор США и, даже его сторонники начинают понимать, что "король голый", но таким беспринципным людям, как ...Газета, предпочит...

Врач погиб, закрыв собой от дрона ВСУ семерых бойцов, но мы отомстим: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июня 2024 года

Врач погиб, закрыв собой от дрона ВСУ семерых бойцов, но мы отомстим: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июня 2024 года

Врач погиб, закрыв собой от дрона ВСУ семерых бойцов, но мы отомстим: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июня 2024 года Юлия СоколоваВ нештатной ситуации, которая могла обернуться трагедией, военно-полевой хирург ВС РФ проявил героизм, пожертвовав своей жизнью ради спасения семи раненых спецназовцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх