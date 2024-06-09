Врач погиб, закрыв собой от дрона ВСУ семерых бойцов, но мы отомстим: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июня 2024 года Юлия СоколоваВ нештатной ситуации, которая могла обернуться трагедией, военно-полевой хирург ВС РФ проявил героизм, пожертвовав своей жизнью ради спасения семи раненых спецназовцев.
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