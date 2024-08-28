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Экономист Ведута: повышение МРОТ до 30 тыс. рублей съест инфляция

Экономист Ведута: повышение МРОТ до 30 тыс. рублей съест инфляция

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей со следующего года. Однако проблема кроется в том, что показатель МРОТ никак не влияет на темпы производства, и если его повышать искусственно, не развивая экономику, то всю прибавку "съест" инфляция.

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