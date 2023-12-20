ЦИК приняла у Дунцовой пакет документов для выдвижения на выборах президента

РИАМО - 20 дек. 20 декабря 2023 года члены Рабочей группы ЦИК России приняли у журналистки Екатерины Дунцовой пакет документов для выдвижения на выборах главы государства, сообщается в Telegram-канале ЦИК.
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