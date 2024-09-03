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Экс-чиновницу США арестовали по обвинению в работе незаконным иноагентом КНР

Экс-чиновницу США арестовали по обвинению в работе незаконным иноагентом КНР

В пресс-службе министерства юстиции США было объявлено об аресте бывшей представительницы администрации штата Нью-Йорк Линды Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.

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