Экс-чиновницу США арестовали по обвинению в работе незаконным иноагентом КНР

В пресс-службе министерства юстиции США было объявлено об аресте бывшей представительницы администрации штата Нью-Йорк Линды Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.
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